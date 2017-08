Lazio, tegola per Inzaghi. Felipe Anderson verso il forfait contro la Juventus

di Valerio Cassetta

Ha provato fino all'ultimo, ma ormai è quasi costretto ad arrendersi. Felipe Anderson - con molte probabilità - dovrà saltare la finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus. Il fastidio all'inguine, accusato lo scorso 30 luglio durante l'amichevole contro il Bayern Leverkusen, potrebbe non consentire al brasiliano di scendere in campo domenica sera all'Olimpico contro i bianconeri. Al suo posto in coppia con Immobile giocherebbe, dunque, Keita, obiettivo di mercato dei bianconeri.

