Lazio, Inzaghi a Napoli con i suoi titolarissimi

di Enrico Sarzanini

ROMA – Napoli per rialzarsi e riprendere la corsa. Simone Inzaghi crede nell’impresa. Sa quanto sarà importante la sfida di sabato al San Paolo, per il morale ma anche e soprattutto per la classifica. «Siamo terzi e vogliamo restarci fino alla fine del campionato» ha ribadito il tecnico dopo l’inaspettata sconfitta interna contro il Genoa di lunedì sera. Parole non dettate dalla rabbia del momento ma figlie della consapevolezza di poter disporre di una squadra capace di qualsiasi impresa. Così, dopo aver violato l’Allianz Stadium contro la Juventus, la Lazio sogna il colpaccio anche a Napoli. Inzaghi si aspetta una scossa dopo la sconfitta dell’Olimpico.



La squadra non ha preso bene il passo falso e adesso è pronta a rimettersi in pista. A Formello si respira ottimismo soprattutto perché sabato sera in campo ci sarà la Lazio tipo, la stessa squadra capace di risalire posizioni in classifica, di superare Inter e Roma e di mettersi alle spalle proprio dei partenopei e della Juventus di Allegri. Innanzitutto torneranno in campo sia Lulic che Milinkovic, lunedì sera out per squalifica. In questo momento la squadra non può assolutamente prescindere soprattutto dal serbo, indispensabile per le sue qualità e per la sua fisicità. Con lui in campo la squadra è equilibrata e allo stesso tempo offensiva. La Lazio mai come in questo momento ha bisogno del suo peso specifico: serve cancellare in fretta la seconda sconfitta di fila (mai accaduto in questa stagione) e far ripartire la macchina da gol biancoceleste, che negli ultimi 270’ si è inceppata con appena due reti segnate ed ha perso il primato passato alla Juventus.



In avanti con Immobile ci sarà Luis Alberto, fresco di rinnovo fino al 2022. La questione Anderson d’altronde è passata direttamente alla società: il brasiliano ieri ha saltato il pranzo con la squadra e l’allenamento e alle 17 ha incontrato Tare e Peruzzi per un confronto dove avrebbe ribadito i suoi malumori perché impiegato poco. Il brasiliano non sarà convocato per la trasferta di Napoli. Nani, che scalpita, dovrà attendere l’Europa League per tornare titolare mentre Lulic e Marusic saranno gli esterni con Leiva in cabina di regia coadiuvato da Parolo e Milinkovic. In difesa Radu, De Vrij e Bastos in leggero vantaggio su Caceres.

