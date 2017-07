L'Inter irrompe su Schick, accordo chiuso con la Samp. In arrivo anche Vecino

di Alessio Agnelli

Inter-Schick: tutto definito con la Samp, il nulla osta dopo le visite mediche. Bisognerà attendere un mese, 40 giorni al massimo, per la chiusura dell'operazione, ma il club di Suning, dopo mesi di corteggiamento, vanificati dall'immobilismo di maggio (dedicato a Spalletti) e dal sorpasso della Juventus, ha rimesso le mani sul baby bomber sampdoriano Patrik Schick, appena scaricato da Madama e a soli due passi dal nerazzurro.



Ieri pomeriggio Ausilio e Sabatini ne hanno discusso, infatti, con i responsabili del mercato della Samp, Osti e Romei, chiedendo informazioni sulla salute del 21enne di Praga, respinto alle visite in bianconero per problemi cardiaci («ma da quanto so, nulla di preoccupante», la chiosa del tecnico blucerchiato Giampaolo a Premium Sport), e raggiungendo un'intesa di massima con gli uomini di Ferrero sulla base di 28/29 milioni di euro, rateizzabili in più anni. Ora non resta che trovare l'accordo con l'agente del baby bomber (11 gol in 32 presenze con la Samp, alla prima stagione in A) ceco, Bruno Satin, in arrivo a Milano per contratto e ingaggio del suo assistito. Quindi, aspettare che Schick si riposi per 30/40 giorni, prima di sottoporsi alle visite mediche in nerazzurro, decisive per il buon esito del closing.



Ma non solo. Vicinissimo anche il 25enne uruguagio Matias Vecino. Ieri infatti incontro in sede tra Ausilio e l'agente del centrocampista della Fiorentina, Alessandro Lucci. E intesa trovata per 5 anni di contratto a 3 milioni a stagione. Due invece le strade percorribili con la Viola: pagare la clausola rescissoria di 24 milioni in due tranches da 12 entro giugno 2018 o trattare, a cifre più alte ma rateizzabili in più anni.

Intanto dalla tv cinese arrivano accuse di riciclaggio nell'acquisto dell'Inter da parte del gruppo Suning. La proprietà nerazzurra nega ogni accusa.

