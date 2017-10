Attacco super, è il nono in Europa

di Enrico Sarzanini

ROMA – Parolo è stato diretto: «Puntiamo alla Champions». Un concetto chiaro e preciso, diretto. Nello spogliatoio della Lazio c’è la convinzione di poter fare l’impresa. Perché oltre alla determinazione quest’anno i biancocelesti possono contare anche sui numeri: la squadra di Inzaghi è nella top ten degli attacchi d’Europa per media gol in base alle partite giocate: con 19 reti in 7 match in serie A, la Lazio è nona in una classifica comandata dal Napoli (25 gol in 7 gare) davanti a squadre del calibro di Paris St. Germain, Barcellona, City e United. A rafforzare le convinzioni di Inzaghi c’è poi Immobile. E’ lui l’uomo copertina della Lazio. Era dai tempi di Klose che i biancocelesti non trovavano un bomber così prolifico. Tredici reti da inizio stagione (9 in serie A, una in meno del capocannoniere Dybala, 2 in Europa e altrettante in Supercoppa italiana), è il migliore goleador italiano del continente secondo solo a Leo Messi (14 reti) e a pari merito con Pierre-Emerick Aubameyang, suo ex compagno ai tempi del Borussia Dortmund. Protagonista con la Lazio, Immobile è stato fin qui decisivo anche in Nazionale: contro Israele è stato un suo gol a regalare agli azzurri la vittoria, questa sera guiderà l’attacco contro la Macedonia, penultima sfida del girone. All’andata il 9 ottobre 2016 in quel di Skopje fu grazie a una sua doppietta che l’Italia si impose per 3-2.

Inzaghi si sfrega le mani certo che a breve potrà contare su un attacco esplosivo: recuperato Nani, che deve solo ritrovare la forma fisica, manca all’appello solo Anderson, fermo dal 30 luglio per una tendinopatia. Intanto il presidente Lotito gongola: se da una parte la squadra vola, dall’altra il bilancio fa segnare un utile di 11,3 milioni di euro. Oggi, infine, verrà presentato ricorso per le due giornate di squalifica comminate alla Curva Nord.

