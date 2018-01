Juventus-Torino 2-0: i bianconeri volano in semifinale

La Juventus non si ferma più, batte il Torino nel derby e vola in semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta. Senza Belotti e Ljajic i granata non riescono ad arginare la corazzata bianconera, nonostante qualche assenza tra infortuni (Buffon, Cuadrado e De Sciglio) e turnover.

Allegri sceglie il 4-3-3 con Douglas Costa, Dybala e Mandzukic in attacco, a centrocampo rientra Pjanic, in difesa chance per Rugani con Chiellini. Mihajlovic risponde con il tridente Iago Falque, Niang, Berenguer e Rincon davanti alla difesa.



Parte forte la Juve già in vantaggio dopo 15 minuti: un rimpallo di Baselli su Dybala al limite dell’area favorisce Douglas Costa, il brasiliano anticipa Molinaro e fredda Milinkovic-Savic con una botta potente all’incrocio dei pali. Reazione granata con Niang che supera di slancio Sturaro e colpisce il palo con un diagonale velenoso. Ma troppo poco: la Juve prova a chiuderla con Dybala (due occasioni) e nella ripresa sfiora il 2-0 con Mandzukic, prima di testa poi con un pallone solo da spingere in porta. Alla terza il croato fa centro e supera Milinkovic-Savic con un colpo sotto, il Toro protesta per un contatto di Khedira su Acquah, prima del gol ma Doveri rivede l’azione al VAR e convalida. Mihajlovic non la prende benissimo e viene espulso, la Juve controlla e pensa già al Cagliari, ultima prima della sosta.



