Juventus-Chievo, le pagelle: Dybala e Higuain, una coppia incontenibile

di Alberto Mauro

Buffon 6: Copione già visto: noia e sbadigli per tutto il primo tempo, poi una parata da numero uno su Pellissier, a inizio ripresa. Nel finale attento su un tiro centrale di Birsa, si danna per tenere alta la tensione della difesa.



Lichtsteiner 6: Si trova a meraviglia con Cuadrado, tra i due si sviluppano i fraseggi che mettono più in difficoltà i difensori del Chievo, ha campo per spingere e nel finale regala a Higuain l’assist per il 2-0.



Barzagli 6,5: Una roccia contro la quale rimbalzano Maggiorini e Pellissier. Attento, tatticamente irreprensibile, non sbaglia nulla.



Rugani 6,5: Partita dal coefficiente di difficoltà abbordabile, ma la interpreta nel migliore dei modi, senza sbavature. Bene anche in impostazione, accanto a lui ha uno da cui può imparare molto.



Alex Sandro 6: Prestazione di sostanza, ma senza strafare: pensa già al Barcellona e se Mandzukic non recupera sarà schierato nei tre attaccanti alle spalle di Higuain.



Khedira 6,5: Saggia i riflessi di Seculin in avvio con un tiro da fuori, è sempre nel posto giusto, gioca di intelligenza, si inserisce con personalità, non sbaglia.



Marchisio 6: Il Principino è in crescita, migliora fisicamente e dal punto di vista mentale, regia attenta e ordinata, senza errori.



Cuadrado 6: Spinta e imrevedibilità con un occhio al Barcellona, salta sempre l’uomo ma non esagera: martedì sarà un elemento fondamentale. E’ dalla destra che arrivano i maggiori pericoli per il Chievo, crea sempre la superiorità e si intende al volo con Dybala.

dal 21’ st. Lemina 5,5: Meglio dell’ultima uscita contro il Napoli, ma schierato ancora in una posizione che non è la sua, non riesce ad essere determinante.



Dybala 7: Un assist e mezzo: regala a Higuain la palla dell’1-0 e nell’azione del raddoppio porta a spasso la difesa del Chievo prima di pescare Lichtsteiner. Gioca ovunque, tocca cento palloni, ed è quasi sempre decisivo.



Sturaro 5,5: Parte male perdendo un paio di palloni, ha tutte altre caratteristiche rispetto a Mandzukic e la Juve lo sfrutta poco. Diventa importante in fase di non possesso, quando arretra il raggio d’azione fino alla difesa ringhiando su ogni pallone.

dal 27’ st. Bonucci 6: Con il suo ingresso in campo la Juve passa a tre in difesa, giusto il tempo di prendere un giallo che gli farà saltare il Pescara per squalifica.



Higuain 8: Quattro gol nelle ultime due partite, il miglior biglietto da visita possibile per la Champions, 21° rete in campionato (27° stagionale), gli ultimi a segnare almeno 20 reti al primo anno in bianconero sono stati Charles e Sivori (’57-’58). Sesta doppietta in campionato, implacabile, adesso il test decisivo contro il Barcellona.



Allegri 6,5: Limita il turnover alla difesa con Barzagli e Rugani, e mantiene il 4-2-3-1 che molto probabilmente vedremo anche contro il Barcellona, sperando di recuperare Mandzukic.. Torna a +9 sulla Roma, a 7 partite dalla fine inizia a vedere il sesto scudetto consecutivo.

