Juventus, le pagelle di Zorzo

di Marco Zorzo

BUFFON 6

Lo infila Alex Sandro, dopo che Gigi aveva compiuto un mezzo miracolo su Gelson. Ripresa da spettatore (non pagante).

STURARO 6

Colleziona la terza presenza in Champions: luci e ombre per il fido soldatino di Max (39’ st Douglas Costa 6,5: appena entrato confeziona l’assist al bacio che vale la vittoria. Bene, bravo, bis).

BENATIA 6

La sua partita dura un tempo, costretto al forfait per guai fisici (1’ st Barzagli 6: ordinaria amministrazione per Highlander).

CHIELLINI 6,5

Il solito guerriero a tutto campo: leader indiscusso, lì dietro.

ALEX SANDRO 5

Soffre all’inverosimile Gelson Martins, anche se è sfigato nell’occasione dell’autorete che manda in vantaggio lo Sporting.

PJANIC 7

Toglie la scena a Dybala sul piazzato che regala il pari alla Juve: una punizione che da sola vale il prezzo del biglietto.

KHEDIRA 6

Riecco il tedesco in pista: prova a dare la carica dopo lo svantaggio con un diagonale che avrebbe meritato ben altre fortune. Sostituito da Allegri, non ha gradito (17’ st Matuidi 6: mezz’ora al servizio della Signora).

CUADRADO 5

Se funziona la Signora mette in difficoltà i pur tecnici e attenti portoghesi. Però nella ripresa sparisce e nel recupero rischia di regalare il pari allo Sportig, perdendo di vista Doumbia.

DYBALA 5,5

Ci prova, seppur timidamente. Ma la vera Joya è ben altra cosa.

MANDZUKIC 7

Lotta caparbiamente su ogni pallone. È decisivo di crapa: una zuccata che vale oro colato.

HIGUAIN 6,5

Alla ricerca del Pipita perduto. Ma la strada è quella giusta: un’occasione e diversi palloni recuperati. Lavoro sporco ma prezioso: quando il fine giustifica i mezzi.

ALLEGRI 6

Missione compiuta ma è ancora una Juve convalescente, ben lontana da quella capace di arrivare in finale l’anno scorso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA