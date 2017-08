di Redazione Sport

La Juventus ha chiuso per Matuidi. Con un blitz a Montecarlo la società bianconera ha definito la trattativa per il centrocampista del Psg per una cifra intorno ai 20 milioni più bonus.Il giocatore secondo quando riporta Sky Sport sarà a Torino nel pomeriggio e domani sarà presentato ufficialmente

