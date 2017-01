Juventus: Dybala rinnova fino al 2021. Ma parte l'asta tra Real e Barcellona

Tanti auguri di buon natale a tutti! Feliz año nuevo a todos! 💎🎆🎇🎆🌃🎊 Una foto pubblicata da Paulo Dybala (@paulodybala) in data: 31 Dic 2016 alle ore 15:05 PST

Questa volta il «clasico» non si gioca al Bernabeu o al Camp Nou, ma dalle parti di. Anzi di, perchè l'oggetto del contendere non sono i tre punti nè la Liga, l'obiettivo che unisce e allo stesso tempo divideSecondo la stampa spagnola, in particolare per i catalani del «», l'attaccante della Juventus, 23 anni, rinnoverà con il club campione d'Italia fino al, ma a fine stagione lascerà Torino con destinazione la Spagna. Florentino Perez vuole farne il nuovo «galactico» del suo Real, la risposta a Lionel Messi, il Barça, invece, vuole affiancarlo alla «Pulce». Una battaglia che ha come terzo incomodo la Juventus che non ha nessuna intenzione di cedere la Joya, ma le due grandi iberiche proveranno a convincere la «Signora» a suon di milioni.