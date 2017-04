Una prova di forza impressionante. La Juve passeggia sul Barcellona e ipoteca e semifinali di Chamions con un 3-0 senza storia, e un Dybala in condizioni stratosferiche. L’allievo stasera ha superato il maestro, la Joya ha oscurato Messi, un passaggio di consegne quasi epocale sull’erba di uno Stadium imbattuto in Europa dal 2013, contro il Bayern. Juve super offensiva con il 4-2-3-1, quattro attaccanti e due esterni offensivi come Dani Alves e Alex Sandro. Barcellona a tre dietro, con Mascherano davanti alla difesa, scelta che probabilmente Lui Enrique non rifarebbe. La Juve parte forte, esattamente come aveva chiesto Allegri. Higuain spaventa Ter Stegen con un colpo di testa centrale, e dopo 7 minuti ci pensa Dybala: doppio passo di Cuadrado che disorienta Mathieu e assist al bacio per la Joya, sinistro a giro nell’angolino, e 1-0.



La Juve esulta ma non molla e al 22’ arriva il raddoppio: Mandzukic per Dybala, tiro preciso sul primo palo, Ter Stegen battuto per la seconda volta. Il Barcellona va in crisi, Messi prova a riaprirla con un’imbucata per Iniesta, solo davanti a Buffon, ma il capitano rimane in piedi e fa il primo miracolo della sua partita. Lucho si gioca la carta André Gomes per Mathieu, Mascherano arretra in difesa ma combina danni anche lì, perdendosi Chiellini su corner, palo e gol, 3-0 per la Juventus e Barça in ginocchio. Ancora decisivo Buffon, che sfiora una conclusione velenosa di Suarez, abile a eludere Bonucci, nel finale Allegri vuole evitare assolutamente un gol pericolosissimo per la gara di ritorno e si blinda con Lemina, Rincon e Barzagli, l’argine bianconero regge l’urto, tra una settimana dovrà opporsi all'onda blaugrana del Camp Nou.



