Juventus, Allegri: «Rispettiamo il Barcellona ma ha dei punti deboli». Buffon: «Non siamo più vittime sacrificali»

di Alberto Mauro

TORINO – Juve avanti tutta, contro il Barcellona senza paura. «Non voglio dare la formazione, ma quelli davanti giocano tutti». Luis Enrique si coccola Messi, Neymar e Suarez, Max Allegri si “consola” con Cuadrado, Dybala, Mandzukic e Higuain. Sfida sulla carta più equilibrata della finale di Berlino «Ma non sarà facile – spiega Allegri alla vigilia -. Dobbiamo essere abituati a giocare partite del genere, dobbiamo avere la convinzione di passare il turno altrimenti abbiamo già perso in partenza. Il Barcellona è spietata con il tridente offensivo, noi dal 2015 abbiamo cambiato volto, rispetto ai titolari di Berlino domani giocano solo Bonucci e Buffon, siamo cresciuti in autostima. Non siamo favoriti, sarà una partita equilibrata. Con la prima in casa è sempre bello non prendere gol, sarà difficile ma dobbiamo scendere in campo per segnare». La Juve in casa è un panzer, in Europa non perde dal, 2013 contro il Bayern, il Barcellona è reduce da una remuntada ai limiti del possibile contro il PSG ma a Malaga ha perso la testa e probabilmente anche Neymar per il clasico. Allegri sa cosa fare. «Il Barcellona concede spazi dietro, dobbiamo essere bravi a sfruttarli. Giocando per fare gol, cercando di approfittare delle debolezze degli avversari. Domani sarà il vero Barça, una squadra che difficilmente sbaglia queste partite, dobbiamo colpirli dove sono più vulnerabili». Mandzukic recuperato e titolare, unico dubbio a sinistra tra Asamoah e Alex Sandro. «Decido domani mattina – continua Allegri -, stanno tutti bene. Dybala sta facendo passi da gigante, ma ha caratteristiche diverse da Messi, il numero 1 al mondo. Sarà il più bravo insieme a Neymar, nel prossimo futuro». E prima di chiudere un pensiero a Giuseppe Rossi. «In bocca al lupo a Pepito Rossi, spero che torni a giocare al più presto perchè se lo merita».





Rispetto a Berlino «abbiamo più esperienza, è cresciuta l'autostima. Sulla carta il Barcellona è superiore, ma possiamo affrontare le due partite con piglio e spirito giusto, senza essere per forza le vittime sacrificali». Lo ha detto Gianluigi Buffon, capitano della Juventus, a 24 ore dalla sfida contro i blaugrana. «Non ho mai rivisto la finale di due anni fa a Berlino - ha aggiunto - però ho ricordi abbastanza nitidi, che mi fanno essere moderatamente ottimista. sarà bello rimisurarsi con il Barcellona».

