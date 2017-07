Juve scatenata: dopo Szczesny e De Sciglio in arrivo Bernardeschi e Matic

di Fabrizio Ponciroli

Juve scatenata sul mercato. Accolti Szczesny e De Sciglio, i bianconeri lavorano per far firmare anche Federico Bernardeschi. L'agente del giovane fantasista Bozzo sta cercando di risolvere le ultime questioni aperte con la Fiorentina, legate, in particolare, ai bonus. L'operazione è in dirittura d'arrivo. Allegri spera di avere a disposizione Bernardeschi nel giro di pochi giorni. Vecchia Signora attiva anche sul fronte Matic. Il centrocampista serbo, obiettivo principale per il centrocampo, sembra sempre più lontano dal Chelsea (non andrà in tournée con i Blues). La Juventus spera di trovare presto un accordo con il club inglese, sulla base di circa 40 milioni di euro. L'incontro tra i vertici bianconeri e gli intermediari italiani del serbo fanno ben sperare per la classica fumata bianca.



Non solo Matic. I bianconeri non hanno comunque mollato la pista Matuidi (centrocampista del Psg in scadenza di contratto) e avrebbero sondato il terreno per William Carvalho, 25enne gioiello dello Sporting Lisbona. La clausola del portoghese è alta (45 milioni di euro) ma i bianconeri potrebbero tentare di abbassare il prezzo, magari inserendo una contropartita tecnica.



Novità anche a livello di attaccanti. Dopo aver deciso di non procedere all'acquisto di Schick, ecco che torna di moda il nome di Keita. Il bomber della Lazio (escluso dall'ultima amichevole dei biancocelesti contro la Triestina) potrebbe diventare, nuovamente, un obiettivo di mercato di Marotta e soci. Il patron Lotito, per Keita, continua a chiedere 25 milioni di euro, nonostante abbia solo un anno di contratto con i biancocelesti. Aggiornamenti anche sul fronte cessioni. Rincon ha le valigie pronte. E' duello tra Bologna e Atalanta per averlo (il problema resta l'elevato ingaggio). In uscita, ma solo in prestito, anche Kean che sembrerebbe voler restare in Italia (è seguito dal Feyenoord). Oggi, intanto, la Juventus parte per la tournée americana.

