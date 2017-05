Juve-Real, BBC contro BBC: sfida tra la miglior difesa e il miglior attacco d'Europa

di Timothy Ormezzano

BBC contro BBC. Il tema principale della finale di Champions di sabato a Cardiff è l'impenetrabile muro della Juve (Barzagli-Bonucci-Chiellini) contro il pirotecnico attacco del Real Madrid (Bale-Benzema-Cristiano Ronaldo, sempre che al posto del gallese non giochi Isco).



La trincea che ha incassato 3 gol in 12 uscite internazionali (0,25 a partita) opposta alla contraerea che ha sparato 32 gol (2,66 a partita) grazie a una media-record di 7,3 tiri in porta a match, mantenendo però la propria rete inviolata in appena un'occasione. «Il solo confronto fa già piacere, perché loro sono grandi campioni - ammette Barzagli -. Noi però non ci siamo mai soffermati su questa famosa BBC, pensiamo di gruppo, e credo che il Real Madrid faccia altrettanto».



Missione doppia per i terribili vecchietti bianconeri: marcare CR7 e smarcarsi dalla psicosi delle finali perse e dall'ansia da prestazione di chi potrebbe essere all'ultima grande occasione della carriera. «Ronaldo è uno dei migliori giocatori di sempre - prosegue il 36enne Barzagli -, un attaccante moderno e completo capace di segnare in ogni modo: punizioni, destra, sinistro, testa. Servono massima concentrazione e fisicità, ma un po' dipenderà anche da lui, se sarà o meno in giornata». Poi, in merito a certi tabù europei della Signora: «Non credo in una Champions maledetta per noi. Semmai avverto la grande carica dei nostri tifosi. Nessuna ansia, quindi. E ben vengano le responsabilità, specie per una Juve che vuole continuare a vincere».



Ieri prime prove tattiche anti-Real, durante una seduta durata appena un'oretta: Allegri non vuole spremere una squadra reduce da 56 impegni. Intanto, mentre Dybala respinge le avances dello stesso Real («per ora non ci penso, sono concentrato sulla Juve e sulla Champions»), Bonucci suona la carica: «Pronti per la sfida! Tutto si gioca adesso». Pronto anche il grande esodo per Cardiff, dove tra oggi e sabato sono attese 200.000 persone in arrivo con 400 voli, 1.100 pullman e 1.250 auto.

