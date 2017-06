Juve, non solo Bernardeschi: puntato anche Paredes. Il nuovo terzino dal Real Madrid?

di Timothy Ormezzano

Cento milioni per Danilo (30), Bernardeschi (40) e Paredes (30). Il mercato della Juve entra nel vivo. Da un brasiliano all'altro. Danilo sorpassa a destra e prenota il posto liberato da Dani Alves. L'arrivo dell'esterno 25enne del Real non escluderebbe quello di Darmian oppure De Sciglio, molto utili in caso di addio di Lichtsteiner (difficile) o di Alex Sandro (possibile) a sinistra. Il nome nuovo è invece quello di Aurier (Psg), nazionale ivoriano con passaporto comunitario conteso secondo France Football da Juve e Inter.



Ma è derby d'Italia, con i bianconeri in netto vantaggio, anche per Bernardeschi, diventato il primo obiettivo per la trequarti del 4-2-3-1. Già perché l'eventuale arrivo di Danilo impedirebbe alla Signora di tesserare l'altro extracomunitario Douglas Costa, valutato 50 milioni dal Bayern. Più o meno la taglia che la Fiorentina ha messo sull'azzurrino, per il quale sono pronti 40 milioni più il cartellino di Rincon. La messa in vendita del club viola da parte dei Della Valle non aiuta il rinnovo di Bernardeschi e facilita l'affondo dei bianconeri, vigili anche sul fronte per Keita.

Capitolo centrocampo.



Matuidi aspetta la Premier: alla Juve preferirebbe Arsenal oppure United. E allora i bianconeri provano a inserirsi nella trattativa tra la Roma e lo Zenit per Paredes. Pronti 30 milioni per il cartellino dell'argentino, che ieri sera avrebbe però aperto a un trasloco a San Pietroburgo. L'ad Marotta cerca un sostituto di Lemina, per il quale sono in arrivo 20 milioni da Arsenal o Watford. Ma attenzione anche a Marchisio, individuato dal Psg come possibile alternativa a Verratti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA