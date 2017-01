Juve-Milan, le pagelle dei rossoneri: Locatelli, che disastri. Bene solo Romagnoli e Bacca

di Luca Uccello

Juventus-Milan 2-1, le pagelle dei rossoneri: difesa da incubo, ma il peggiore in campo è Locatelli. Si salvano solo Bacca e Romagnoli, spezzone di gara incoraggiante per Deulofeu all'esordio.



DONNARUMMA 5 Mummia su Dybala, ancora bendato sul calcio telecomandato di Pjanic e tanti altri piccoli errori.

ABATE 5 Altri novanta minuti da incubo contro un Signor Asamoah (24’ st Pasalic 5: cambio sbagliato).

ZAPATA 5 Passeggia a Torino, in campo e non...

ROMAGNOLI 6 Lavoro sporco, sporchissimo in una difesa che sbaglia tutto il possibile e a volte anche l’impossibile.

ANTONELLI 5 Riprende in punta di piedi, con troppa timidezza il suo posto da freccia rossonera.

BERTOLACCI 5 Ancora un paio di milioni di credito per provare a cambiare un giudizio che sembra ormai definitivo: bocciato (45’ st Honda ng).

LOCATELLI 4 Favola finita? Sembra lontana quella magica notte a San Siro con la Vecchia Signora. Lontanissimo il pomeriggio e quel primo urlo pazzo col Sassuolo. Giocate elementari e due falli da terza media che lo mandano senza alcuna giustificazione a farsi la doccia con mezz’ora d’anticipo.

KUCKA 5,5 Questa volta il soldato Juraj si deve arrendere al fronte. Una serata non semplice contro le forze speciali bianconere.

SUSO 4,5 Un fantasma che cammina, non riesce a spaventare nemmeno la sua ombra.

BACCA 6 Una rete straordinaria che da sola vale il prezzo del biglietto. Perché Montella lo toglie solo lui lo sa (35’ st Deulofeu 6: 10’ da giocatore vero).

BONAVENTURA 5,5 Prima Luiz Adriano ora Niang. Uno a uno Jack si sta (ri)tagliando lo spazio in un ruolo che desiderava più di ogni altra cosa. Ma da lui ci si aspetta sempre di più.

MONTELLA 5 La crisi continua, si fa profonda. Un’altra sconfitta (di misura), la prima con la Juve in stagione. Fortuna o no un anno fa Mihajlovic arrivò in finale. Ora la lotta è in campionato, dove il Milan non deve alzare bandiera bianca, deve tirare su un muro e difendere il difendibile con o senza la fortuna del girone di andata...

