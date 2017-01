Juve-Milan, le pagelle dei bianconeri: Pjanic e Dybala da applausi

di Marco Zorzo

Juventus-Milan 2-1: sono Pjanic e Dybala gli artefici del successo che sa di vendetta, ma anche il resto della squadra questa volta non delude mister Allegri.



NETO 6,5 Poteva stare tranquillamente negli spogliatoi nei primi 45’. Poi si guadagna la pagnotta sulla punizione-bomba di Kucka e sulla conclusione ravvicinata di Deulofeu.

BARZAGLI 6,5 Highlander alza il muro e per il (povero) Diavolo è notte fonda nei primi 45’. Prezioso nel finale, con il ritorno dei rossoneri.

BONUCCI 6,5 Troppo facile per il capitano di serata della Signora nella prima parte di contesa. Qualche pensiero al crepuscolo del match.

RUGANI 6,5 Un paio di anticipi di testa perentori, di qualità. Il dopo BBC è garantito.

ASAMOAH 7 Gode di una libertà sulla fascia sinistra quasi disarmante: suo, tra l’altro, il cross dell’1-0 firmato Dybala. E si procura pure la punizione trasformata poi in 2-0 da Pjanic.

PJANIC 7 Mette in ghiacciaia il quarto trasformando il piazzato (la sua grande specialità) prima del ritorno inaspettato del Milan.

KHEDIRA 6,5 Stavolta non è in versione Sandokan (senza turbante in testa), anche perché... Chiellini è in panchina. Solito lavori di quantità con mix di qualità, li in mezzo. Segna il 3-0, ma è in fuorigioco.

CUADRADO 7 Le accelerazioni del colombiano mettono in crisi i rossoneri quasi sistematicamente.

DYBALA 7 Cancella Doha dopo 10’, sbloccando la contesa e mandando al ... Diavolo la figuraccia rimediata in Supercoppa un mese fa. Talento puro al servizio di una Juve affamata (22’ st Alex Sandro 5,5: l’impatto non è granché).

MANDZUKIC 6,5 A muso duro, nel duello con Kucka. In certi frangenti ripega fino a fare il terzino. Insomma, una prestazione (di sostanza) a tutto campo per il croato. Si divora un gol fatto nella ripresa.

HIGUAIN 6,5 Forse il meno appariscente dei cinque tenori, ma sempre nel vivo della manovra e prezioso pure lui in ripiegamento.

ALLEGRI 6,5 Difficilmente la sua Juve sbaglia le partite che contano. Ma sempre la solita troppa sofferenza nel finale e con l’uomo in più.

