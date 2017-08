La Supercoppa va alla Lazio: doppio Immobile, Murgia respinge la rimonta della Juve. E' 3-2

In campo questa sera c'è in palio il primo trofeo della stagione 2017/2018 e a contenderselo saranno i campioni d'Italia della Juventus contro la finalista della coppa Italia della passata stagione, i biancocelesti della Lazio.



LE FORMAZIONI UFFICIALI

JUVENTUS: - Buffon, Barzagli, Benatia, Chiellini; Khedira, Pjanic; Alex Sandro, Cuadrado, Dybala; Mandzukic, Higuain. All.: Allegri.

LAZIO: - Strakosha; Wallace, de Vrij, Radu; Basta, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Milinkovic, Immobile. All.: Inzaghi.

