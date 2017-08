La Juventus dà la maglia numero 10 a Dybala. Del Piero: "Goditela e facci divertire"

di Alberto Mauro

La Juventus ha deciso di dare la maglia numero 10 a Dybala. L'ultimo ad indossarla fu Pogba, lo scorso anno nessuno la società non l'aveva concessa nessuno. Questa la mossa della socuietà per chiudere la questione Barcellona e lanciare Paulo nel firmamento bianconero.



«In bocca al lupo, PauDybala_JR. Goditela da juventino vero. E facci divertire! juventusfc #Dybala10 #ADP10». Lo scrive su twitter Alessandro Del Piero, dopo che la Juventus ha assegnato la maglia numero 10 a Paulo Dybala per la prossima stagione.

