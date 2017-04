Juve-Barça, le pagelle: Dybala fenomeno consacrato, Cuadrado e Buffon decisivi

di Marco Zorzo

Juventus-Barcellona 3-0, le pagelle dei bianconeri: nella notte che lo consacra tra le stelle del calcio europeo, non c'è solo Paulo Dybala tra i protagonisti di una strepitosa vittoria. Buffon evita il pareggio dei 'blaugrana', Cuadrado fa impazzire la difesa dei catalani.



BUFFON 8 Ipnotizza Iniesta e con la manona salva la Signora dal possibile 1-1. Una parata che vale un gol e forse qualcosa di più. Concede il bis su Suarez nel finale.

DANI ALVES 6 L’ex Barça? Un buco pericoloso quando perde l’amico Iniesta. Si becca pure un giallo. Molto meglio nella ripresa.

BONUCCI 6,5 Dirige le operazioni lì dietro col solito piglio: palla al piede, ma pure spazzando quando serve.

CHIELLINI 7 Regala in avvio una punizione pericolosa, poi sfiora pure l’autorete. Ma firma di crapa il 3-0, irridendo Mascherano. Un paio di coperture ok, tra l’altro, su Suarez, nel finale di contesa.

ALEX SANDRO 7 Deciso, concentrato e pungente. Non sbaglia un pallone. Bene, bravo, bis.

KHEDIRA 6 Stranamente meno incisivo del solito. Perde pure un pallone velenoso in avvio al limite dell’area. PJANIC 6,5 Prezioso in copertura ma bravo pure nel far ripartire la squadra (44’ st Barzagli ng).

CUADRADO 7 Assist al bacio nell’occasione del vantaggio. Manda in crisi la coppia Mascherano-Mathieu (28’ st Lemina 6: d’accordo, non ha le caratteristiche del colombiano, ma si adatta alla causa).

DYBALA 9 Doppietta strepitosa proprio davanti al mito Messi. Non c’è altro da aggiungere alla notte magica della Joya allo Stadium (36’ st Rincon ng).

MANDZUKIC 7 Spina nel fianco dei blaugrana, ma anche difensore prezioso. Ispiratore del 2-0. Di tutto, di più: come nel vecchio spot della Rai.

HIGUAIN 6 Forse un tantino isolato. Un guizzo dei suoi prima del riposo. Ma anche due occasioni non sfruttate in avvio di ripresa. Soprattutto nella seconda poteva fare decisamente meglio.

ALLEGRI 8 Aveva già battuto il Barça ai tempi del Milan, ma stavolta la lezione a Luis Enrique è di quelle pesanti. Tra sette giorni si presenterà al Camp Nou con un vantaggio importante. E poi diciamolo: la difesa della Juve non è quella del Psg. Chiaro?

