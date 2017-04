Juve-Barça, Allegri: "Voglio tutte le stelle in campo, loro dietro concedono qualcosa"

di Timothy Ormezzano

«Si può fare», assicurano Allegri e Buffon. Due che, ripensando alla finale di Berlino del 2015 persa contro il Barcellona atteso questa sera per la prima volta allo Stadium, vedono una Juve più bella, più forte, più europea.



«Rispetto ad allora - dice Buffon - abbiamo maggiore esperienza e autostima. Sulla carta il Barça è superiore, ma affronteremo i due quarti di finale con piglio e spirito giusto, senza sentirci per forza le vittime sacrificali». Dei dieci reduci di quella finalissima in campo dall’inizio, appena due saranno bianconeri, Buffon e Bonucci, assetati di vendetta sportiva. «Non ho mai rivisto quella partita, ma ho ricordi abbastanza nitidi, che mi fanno essere moderatamente ottimista - dice SuperGigi -. Mai subìto gol da Messi? L’ho incontrato poche volte, e ho sempre avuto dei grandi difensori».



La Juve si sente al top, trainata da un Dybala formato Messi e da un Higuain che sente aria di derby, pensando ai suoi trascorsi: «Il Real è una passione, ma ora difendo i colori della Juve. Giocheremo due partite alla morte». I bianconeri puntano su orgoglio e consapevolezza: «La rimonta del Barça sul Psg ci ha detto che nel calcio nulla è scontato», rileva Allegri. Lo spettacolo è assicurato. Venti titolari in campo sui 22 ipotetici, tutti tranne lo squalificato Busquets e forse Alex Sandro. Prima regola: non prendere gol. E visto che la migliore difesa è l’attacco, Allegri non rinuncerà all’assetto iperoffensivo: «I quattro-cinque davanti giocano tutti. Non vedo perché rinunciarci. Loro hanno quei tre là davanti, ma anche qualche debolezza dietro. Noi dobbiamo giocare sui loro punti deboli. E’ impossibile pensare di fare due 0-0 e passare ai rigori».



Recuperati Mandzukic e Pjanic, la Signora indosserà il suo vestito più bello, ovviamente taglia 4-2-3-1. L’unica variazione sul solito tema è Asamoah, in vantaggio su Alex Sandro per pedinare Messi e compagni. «Servirà una prova di grande serenità, coraggio, tecnica ed equilibrio. Dovremo avere la consapevolezza di poter battere il Barcellona». Adesso sì, è ora. #Itstime, come dice l’hashtag coniato dalla Juve. «E’ la sfida più importante della mia carriera», confessa Dybala, osservato speciale della folta comitiva blaugrana. «Paulo, Messi e Neymar sono giocatori diversi - conclude Allegri -. Leo è il numero 1, ma Dybala e il brasiliano potranno diventare i più bravi al mondo nel futuro prossimo». In attesa di dare l’assalto alla Joya bianconera, la Liga si è presa Zaza. Doppietta (al Malaga) e riscatto, annunciato ieri dal Valencia. In arrivo per la Juve 16 milioni più 2 di bonus, per una plusvalenza da 3,7 milioni.

