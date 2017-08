Isco verso il rinnovo con il Real, maxi clausola da 700 milioni di euro

Francisco Román Alarcn, meglio noto semplicemente come Isco, ha firmato il rinnovo del contratto con il Real Madrid. Lo scrive 'As', citando «una fonte del club della massima affidabilità». Il trequartista, 25 anni, era in scadenza nel giugno 2018 ed ha prolungato per quattro stagioni, più l'opzione per una quinta, con un ingaggio di sei milioni di euro l'anno. Fa però impressione è la cifra astronomica inserita come clausola rescissoria: 700 milioni di euro. È quello che potrebbe definirsi l' «effetto Neymar». Il Real Madrid, per evitare quanto successo al Barcellona che in cambio dei 222 milioni previsti dalla clausola si è visto sfilare ÒNey dal Psg senza potersi opporre, avrebbe così voluto blindare il giocatore. «Non c'è nessun giocatore nella prima squadra del Real Madrid con meno di 500 milioni di clausola» ha assicurato la stessa fonte citata da 'As'.

© RIPRODUZIONE RISERVATA