Dopo aver pensato a gennaio con Gagliardini, l'Inter guarda già al prossimo giugno. Il nome più caldo è sempre quello di Kostas Manolas, il cui futuro alla Roma è molto incerto. Per l'interesse dei nerazzurri, del Manchester United e non solo, ma anche per un rinnovo di contratto che non giunge.



Al proposito, con una frase netta su Instagram («Basta dire bugie»), il difensore greco ha voluto smentire i rumors secondo i quali avrebbe rifiutato il prolungamento con i giallorossi a 2-2,5 milioni a stagione più bonus, con clausola molto alta valida per l'estero. «Un giorno spunta lo United, poi il Chelsea, l'Everton e altri club. Chiedete all'Inter se il ragazzo piace a loro», ha affermato il procuratore di Manolas, John Evangelopoulos alla radio ellenica Sport-FM. Per il 2017-18 all'Inter viene anche accostato il nome di Federico Bernardeschi. Nessun indizio dal diretto interessato dopo Fiorentina-Chievo di Coppa Italia: «Penso solo al presente, sto bene in viola e sono concentrato sulla mia squadra».



In uscita, dopo Stevan Jovetic, il Siviglia vorrebbe riprendersi in prestito Ever Banega. Scenario improbabile. Assane Gnoukouri tra oggi e venerdì potrebbe andare al Crotone. Non lascerà l'Inter, invece, Marcelo Brozovic che, secondo il croato Vecernji List, avrebbe nei giorni scorsi declinato un'offerta da 10 milioni a stagione del Tianjin Quanjian allenato da Fabio Cannavaro.