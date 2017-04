Inter, si avvicina il derby. Giallo Spalletti: a Milano per un evento benefico, ma...

di Alessio Agnelli

«Il derby? Farò di tutto per esserci: l’obiettivo è vincere, come in tutte le partite che restano, per entrare in Europa». Senza di lui sono arrivati due ko consecutivi contro Samp e Crotone: il primo con l’Inter in vantaggio di un gol prima del suo infortunio, il secondo «senza la giusta rabbia e grinta e dando qualcosa in meno rispetto a qualche settimana fa». Ma, per Roberto Gagliardini, solo un black out momentaneo, dovuto «a qualche errore di troppo a livello tecnico-tattico e come atteggiamento» e da archiviare al più presto «trasformando la delusione in energia positiva già nel derby di sabato contro il Milan».



A margine della presentazione della partnership commerciale tra Inter e SWM Motorcycles, è questo infatti l’imperativo del classe ‘94 di Bergamo: «Dovremo essere arrabbiati e cercare di vincere, come sempre - ha proseguito l’azzurro -. Il Milan è un’ottima squadra, gioca un bel calcio, sta bene e sarà una partita molto difficile come ogni derby. Il nostro incentivo, però, è entrare in Europa League. Se arrivassimo davanti al Milan sarebbe un motivo d’orgoglio in più». Per Gagliardini, in costante recupero dall’infortunio del 3 aprile, sarà anche il debutto ufficiale («La caviglia va meglio, ci sarò») nel derby di Milano. «Sicuramente una partita che si prepara da sola - ha sottolineato -. E il ritiro anticipato (ad Appiano da domani, ndr) può servire ad alzare l’attenzione, viste le ultime sconfitte». Qualche dubbio in più, invece, su alcune esternazioni di Piero Ausilio nell’immediato post-partita di Crotone, «perché non sono d’accordo con alcune parole, dette magari a caldo - ha concluso Gagliardini -. Dobbiamo comunque ascoltare le sue frasi e capire perché le ha dette. Prestazioni del genere non devono più ripetersi ma non abbiamo staccato la spina. Ed è folle dire che qui non ci siano giocatori di personalità. Dobbiamo solo lavorare per non ripetere gli stessi errori». Ovviamente, agli ordini di Stefano Pioli, confermato fino al termine della stagione e vincolato alla conquista del visto europeo per la prossima.



I sogni (quasi) impossibili restano Conte, Simeone e Mou. Ma in caso di euroflop di Pioli occhio anche a Sampaoli e Spalletti, il giallo di ieri. A destare sospetti in chiave-Inter, la presenza del tecnico della Roma a Milano tra lunedì pomeriggio e ieri mattina (alle 11.30 la partenza dalla Stazione Centrale per la capitale, con tanto di selfie con un tifoso in divisa). Ma nessun incontro (per ora) con la dirigenza nerazzurra: solo una cena di compleanno, quella dei 60 anni di Bruno Arena, comico dei Fichi d’India.

