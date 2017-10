Inter, parla Spalletti: "Derby da cuori forti, io firmerei per il secondo posto"

di Alessio Agnelli

MILANO - «Il derby? Una gara pazzesca, meravigliosa, che fa battere il cuore di tutti. Servirà calma e lucidità». Entusiasta per il suo primo derby della Madonnina, ma sempre sul chi vive, sportivamente parlando, «perché è ancora fresco il concetto di calcio che vogliamo trasmettere alla squadra e dobbiamo crescere sotto alcuni aspetti». Luciano Spalletti, a margine della presentazione della nuova partnership con Volvo (con i nerazzurri fino al 2011 e, da ieri e per le prossime 3 stagioni, al posto di Infiniti come auto ufficiale di Icardi e compagni), si è espresso così sull’argomento Milan, evitando questioni tecnico-tattiche e di formazione, premature al momento e in considerazione «dei tanti nazionali via (13, ndr): la speranza è che tornino in condizioni accettabili», e focalizzando l’attenzione sull’aspetto emotivo della sua prima stracittadina di Milano.



«Diverso da Roma? Questo potrò dirlo dopo. Ma, dentro di noi, sentiamo il carico della responsabilità - ha proseguito il tecnico di Certaldo a Sky -, sentiamo l’affetto e il battito dei cuori dei nostri tifosi da vicino». Quindi, massima concentrazione, «perché bisogna arrivarci lucidi e con la calma necessaria, sennò si rischia di andare fuori dai bordi» e per non perdere di vista «la strada che stiamo seguendo in campionato. Se si guardano i punti (19 su 21 nelle prime 7, ndr) sono certamente tanti - ha sottolineato Spalletti -, però potevano essere anche di più. Per cui dobbiamo crearci di partita in partita la possibilità di fare una strada importante o importantissima. I giocatori devono sapere dove vogliamo andare e da parte loro vedo grande interesse e disponibilità. Mi aspetto dei miglioramenti e che la squadra evidenzi personalità e carattere».



Specialmente contro il Milan. Per Spalletti sarà anche sfida nella sfida con Montella, «un grandissimo amico ed avversario, l’ho avuto con me in più squadre e l’ho sempre seguito». Per Icardi l’occasione di far ricredere Sampaoli sul suo stato di forma. «Io l’ho visto perfetto nell’ultima partita. A Benevento ha legato di più con il centrocampo, si buttava in profondità e riceveva palloni, io lo voglio così - ha concluso Spalletti -. Una firma per il 2° posto? Sicuramente è una bella roba, ma così sarebbe troppo facile. Di strada ce n’è ancora tanta, dobbiamo essere una bella automobile per percorrerla»

