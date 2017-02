Inter, pañolada contro gli arbitri. Kondogbia: "Giustizia per Théo"

di Alessio Agnelli

Fuori Brozovic, dentro Kondogbia. Se per le sostituzioni degli squalificati Icardi e Perisic sarà doppio ballottaggio fino all'ultimo, e corsa a 4 per 2 maglie, in mediana invece nessun dubbio da parte di Pioli sull'alternativa a Marcelo Brozovic (2/3 settimane di stop per la frattura di un dito del piede) in mezzo al campo: ça va sans dire Geoffrey Kondogbia, partner fisso del croato prima dell'arrivo di Gagliardini e, per meriti acquisiti, il candidato unico a far coppia con l'ex atalantino in sua assenza.



Con Stefano Pioli, l'ex Monaco ha giocato, infatti, 8 gare su 11, 6 da titolare, risollevandosi dal baratro in cui era sprofondato nella gestione De Boer e conoscendo la panchina solo nelle ultime 3. Quindi, la scelta più logica e meritocratica per ovviare alla defezione di Epic-Brozo. E, per caratteristiche, il più complementare con Gagliardini, intoccabile e più portato a disegnare calcio. Contro l'Empoli, Kondogbia dovrà metterci fisicità, potenza e cuore. Quello che ha dimostrato di avere anche ieri, schierandosi a favore di Theo, il ragazzo cresciuto nella banlieue di Parigi (come l'ex Monaco) picchiato e violentato nei giorni scorsi da alcuni agenti di polizia. «Justice pour Theo», il messaggio di Kondogbia. E, a stretto giro di posta, per il giovane transalpino, fotografato su un letto di ospedale con una maglia dell'Inter, l'annuncio del club di Suning: «Abbiamo contattato Theo per dirgli che, quando starà bene, sarà nostro ospite a San Siro per vestire la nostra maglia con un sorriso».



Per i ruoli di vice Icardi e Perisic, invece, in pole position Palacio ed Eder, con l'italo-brasiliano in corsa anche come punta centrale e con Gabigol come prima alternativa all'ex Samp sugli esterni d'attacco. Per Maurito e Perisic, invece, appuntamento agli inizi della prossima settimana, quando verrà reso noto l'esito dei ricorsi presentati dai legali nerazzurri contro i 2 turni di squalifica decisi dal Giudice Sportivo.



Intanto, prevista una pañolada da parte dei tifosi in occasione di Inter-Empoli: partirà dal prima anello arancio, in segno di protesta per i tanti torti dello Stadium. Unica consolazione, per la società, la multa evitata per i cori a sfondo discriminatorio che si sono sentiti in Inter-Lazio di Coppa Italia «ma senza la possibilità di applicare una sanzione calibrata e proporzionale - la nota del Giudice Sportivo - rispetto all'effettiva gravità e portata dell'accaduto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA