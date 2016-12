Inter-Lazio 3-0, le pagelle dei nerazzurri: Pioli ha avuto le risposte che cercava dalla squadra. Icardi il migliore in campo, finalmente si intravede il miglior Banega.



HANDANOVIC 6,5 Due azioni in fotocopia di Immobile e due respinte a terra della saracinesca slovena. Attento anche su Keita e Lombardi.

D’AMBROSIO 6,5 All’inizio se la vede con Lulic, che mura, a botta quasi sicura. Bene pure contro Anderson e al cross, con l’assist del 2-0.

MURILLO 5,5 Incerto a ogni intervento. Con Immobile è quasi sempre in ritardo.

MIRANDA 6,5 Attento in seconda battuta e pronto a far ripartire l’azione.

ANSALDI 6 Questa volta nei 4 dietro sulle tracce di Felipe Anderson. E spesso e volentieri in apnea e a rincorrere il brasiliano. Meglio quando attacca gli spazi (18’ st Nagatomo 6).

KONDOGBIA 6,5 Dopo Napoli e 3 gare dall’inizio con Pioli, non ha visto più il campo dal 2 dicembre. L’inizio è titubante, il prosieguo in crescendo e all’insegna degli applausi.

BROZOVIC 7 Veloce di piede e di idee. Agisce a tutto campo, segnalandosi per moto perpetuo e regia illuminata.

CANDREVA 6 Mattatore nel match pre-natalizio dell’anno scorso con una doppietta pro-Lazio. A secco in nerazzurro, ma prezioso negli strappi in fascia (41’ st Gabriel Barbosa ng: il tempo di un paio di giocate da applausi).

BANEGA 7 Dopo 2 panchine consecutive, il ritorno alla... semplicità nella ripresa, con un destro al fulmicotone nel 7 per l’1-0 e il traversone del raddoppio per Icardi (29’ st Palacio 6: una girata smarca-Icardi).

PERISIC 5,5 Con Basta ha vita dura e non riesce a sfondare. A referto solo due occasioni mancate per un soffio, su imbucate di Candreva.

ICARDI 7,5 Un tempo stretto nella morsa di De Vrij e Wallace. Ripresa sugli scudi, con l’incornata del raddoppio, by D’Ambrosio, il gol del 3-0, con una girata di sinistro su cross di Banega, e un palo a referto. In totale 14 reti a Natale, contro le 7 dell’anno scorso prima della sosta.

PIOLI 7 Aveva chiesto un’altra vittoria senza badare al gioco. Dopo un primo tempo un po’ così, la sua Inter è devastante nella ripresa.