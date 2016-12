Inter-Lazio 3-0, le pagelle dei biancocelesti: la difesa è da incubo, l'unico a salvarsi in campo è Felipe Anderson.



MARCHETTI 5 Primo tempo di ordinaria amministrazione, nella ripresa sul gol di Banega non sembra irresistibile.

BASTA 5,5 Qualche incertezza di troppo soprattutto in avvio, quando la Lazio inizia a prendere le misure ritrova la giusta sicurezza ma poi sparisce inspiegabilmente.

DE VRIJ 5,5 Primo tempo da leader vero, nella ripresa è vittima di un autentico blackout che consente a Icardi di raddoppiare.

WALLACE 5,5 Parte con le migliori intenzioni ma poi crolla assieme a tutta la Lazio.

PATRIC 5 Parte un po’ troppo incerto ma acquisisce sicurezze con il passare dei minuti ma non riesce mai ad uscire dalla sua area (14’ t Keita 6: grande impatto del senegalese che pronti via impegna subito Handanovic).

PAROLO 6 Solito prezioso lavoro di sostanza, copre con grande caparbietà e aiuta in fase offensiva con la giusta determinazione. Gli manca un rigore.

BIGLIA 5,5 Morde le caviglie a Candreva e mette ordine al centrocampo. Tiene bene fino a quando l’Inter non dilaga. (38’ st Cataldi ng).

MILINKOVIC 5,5 Sempre nel vivo dell’azione, ma purtroppo per lui i 90’ intensi con la Fiorentina si fanno sentire già sul finire del primo tempo.

ANDERSON 6,5 D’Ambrosio gli nega la gioia di un gol che sarebbe stato pazzesco al termine di un’azione in cui alta i difensori dell’Inter come birilli. Ammonito, salterà il Crotone alla ripresa.

IMMOBILE 5,5 Porta stregata. Il digiuno dura da oltre un mese e mezzo ma è determinato: nel primo tempo due limpide occasioni con Handanovic che si è superato.

LULIC 6 Parte con le migliori intenzioni sfiorando subito la rete del vantaggio. Lotta come un leone ma nalla ripresa lo vince la stanchezza (27’ st Lombardi ng).

INZAGHI 5 Salto di qualità ancora rinviato. Lasciare Keita in panchina non è stata la migliore scelta. Diciotto gol nei secondi tempi è un numero sul quale ragionare.