Inter, Griezmann e Arda Turan i due colpi per convincere Simeone

di Alessio Agnelli

Non solo Griezmann, tra le richieste del Cholo anche Arda Turan. Insieme potrebbero venire a costare quanto le due ultime campagne-acquisti (da 125 milioni complessivi, tra la scorsa estate e gennaio), ma, secondo Don Balon, sarebbe proprio questa la strategia dell'Inter per avvicinare Diego Pablo Simeone alla Pinetina. Oltre ad un ingaggio-monstre (10 milioni di euro a stagione per 4 anni, la proposta di Suning), anche due fedelissimi di caratura internazionale a corredo: le petit diable', Antoine Griezmann, sui 100 milioni di valutazione (da clausola di recesso) e punto fermo del suo Atletico, e il centrocampista turco Arda Turan, un passato ai Colchoneros e in uscita da Barcellona dopo 2 stagioni da comparsa in blaugrana.



In caso di approdo in nerazzurro, Simeone li avrebbe, infatti, indicati a Suning come priorità di mercato, scommettendo sull'esperienza (30 anni a gennaio) e sullo spirito di rivalsa del capitano della Turchia e sui gol del transalpino, già a 25 in stagione (con l'Atletico 82 reti in 154 partite). Più fattibile, ovviamente, Turan, che il Barça vorrebbe liberare in estate per 20/25 milioni complessivi.



Concorrenza più agguerrita, invece, per Griezmann, nel mirino del Manchester Utd di Mou, pronto a sborsare l'ammontare dell'intera clausola e competitor di primissimo livello. Ma l'Inter un tentativo lo farà, forte dell'appeal del Cholo. Alternativa numero 1 a le petit diable'? Alexis Sanchez, in scadenza di contratto con l'Arsenal tra un anno e liberato, giusto ieri, verso l'estero da Arsene Wenger. «Non lo venderemo a nessun club in Premier - ha chiosato il tecnico dei Gunners -. Questa è una certezza».



Come il prezzo: sui 40 milioni e senza sconti per nessuno. Tra gli italiani, invece, pole per Domenico Berardi, con Gianluca Caprari che potrebbe essere inserito nell'operazione con il Sassuolo ad abbassare l'esborso cash. Quindi, Federico Bernardeschi, seconda opzione e sempre nei radar come le alternative a Simeone in panchina. La prima, e la più difficile da percorrere, Antonio Conte, che scioglierà i dubbi sul futuro il 27 maggio, dopo la finale di FA Cup. Poi Luciano Spalletti e i due portoghesi Jardim e Marco Silva, sponsorizzati e assistiti da Joorabchian.

