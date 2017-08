Inter-Fiorentina 2-0 La Diretta Icardi doppietta: rigore e colpo di testa

L'avventura di Luciano Spalletti sulla panchina dell'Inter parte da San Siro, nel match di casa con la Fiorentina dell'ex tecnico nerazzurro Stefano Pioli. Dopo il buon precampionato, va in cerca di confermare la Beneamata, mentre la violetta, usciti non certo alla grande dal mercato estivo, hanno molto bisogno di un buon risultato per ritrovare fiducia



LE FORMAZIONI:

INTER: Handanovic, D'Ambrosio, Skriniar, Miranda, Nagatomo; Vecino, Borja Valero; Candreva, Brozovic, Perisic; Icardi.

FIORENTINA: Sportiello, Tomovic, Astori, Vitor Hugo, Maxi Olivera, Sanchez, Veretout, Eysseric,Benassi, Gil Dias,Simeone

