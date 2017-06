Inter, Banega in uscita ma per Borja Valero trattative avanzate

di Alessio Agnelli

Borja Valero a soli quattro passi. Quattro, come i milioni di differenza tra i 6 messi sul piatto dall'Inter per il centrocampista spagnolo e i 10 richiesti dalla Fiorentina per il cartellino dell'ex Villarreal. Ma da ieri la trattativa per il 32enne di Madrid ha assunto anche i crismi dell'ufficialità, grazie al primo contatto diretto tra le parti.



All'Hotel Principe di Savoia di Milano, si sono dati, infatti, appuntamento all'ora di pranzo Piero Ausilio e il direttore generale gigliato Pantaleo Corvino, che ha raggiunto il ds nerazzurro e l'agente di Banega, Marcelo Simonian, precedentemente a colloquio per El Tanguito, poco dopo le 13 per intavolare il discorso. L'Inter, forte dell'intesa di massima raggiunta con l'agente dello spagnolo (per un triennale da 3 milioni a stagione), ne ha approfittato per chiedere ufficialmente Valero al club dei Della Valle, ottenendo in risposta la massima disponibilità a trattare da parte di Corvino, ma alle cifre, e alle condizioni, pretese dai viola. Oltre alla richiesta cash, limabile di poco, i Della Valle, per mettersi al riparo dai malumori della piazza già esplosi nei giorni scorsi, esigono anche una pubblica dichiarazione d'intenti del giocatore.



Ma nulla di insuperabile, visto il grande interesse di tutte le parti in causa per il closing. Nell'ora e mezza di vertice al Principe di Savoia, Ausilio ha provato a sondare il terreno con Corvino anche per Federico Bernardeschi (sui 50 mln la valutazione dell'azzurro) ed Ever Banega (timido gradimento dei viola). Per El Tanguito, però, la prima opzione è sempre Siviglia, casa sua ha chiosato Simonian prima del summit con l'Inter, con Everton ed Espanyol alla finestra. Il prezzo? Sull'ordine dei 13/14 milioni di euro (e tutti in plusvalenza). Per la difesa, invece, nuova idea Toloi (ieri contatto tra Ausilio e gli agenti del brasiliano Ceccarelli e Manfredonia) dell'Atalanta. E stand-by per Milan Skriniar, di cui se ne riparlerà da sabato, con il rientro di Walter Sabatini dalla Cina. «Non abbiamo ancora accordi con l'Inter - ha chiosato il procuratore del classe 95 slovacco, Carel Csonto -. Per il momento non abbiamo discusso con i nerazzurri».

