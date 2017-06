Il Sassuolo chiede troppo per Berardi, la Roma pensa a Deulofeu per il dopo Salah

di Francesco Balzani

La caccia al dopo Salah si sposta all'estero. Dopo la sparata del Sassuolo per Berardi (più di 40 milioni) e la resistenza del Milan per Suso, Monchi ha deciso di puntare fuori dall'Italia. E uno dei nomi per i quali il ds ha chiesto informazioni è quello di Gerard Deulofeu tornato all'Everton dopo il prestito al Milan. Il capitano dell'under 21 spagnola ha già avuto a che fare con Monchi visto che nella stagione 2014/2015 ha vestito la maglia del Siviglia. Il problema è il Barcellona. Il club blaugrana, infatti, potrebbe esercitare un vecchio diritto di recompra fissato a 12 milioni per l'esterno per poi rivenderlo a 20. La Roma ne offrirebbe all'Everton almeno 15.

A proposito di vecchie fiamme: un'altra idea che solletica Monchi è legata a Nasri. Anche lui tornato in Inghilterra (al City) dopo il prestito al Siviglia. E pure lui sulla lista dei cedibili tanto che è stato offerto nelle ultime settimane al Milan. Il prezzo non va oltre i 20 milioni, anche sei i cinesi dello Shangai Shenhua lo tentano con un ingaggio da 14 milioni a stagione. Troppo alta la valutazione per Mahrez del Leicester che come caratteristiche si avvicina di più a Salah, ma per il quale l'Arsenal pare disposto a spendere una follia (55 milioni). Sempre in Inghilterra ieri è stato accostato di nuovo il nome di Shaqiri alla Roma che però non convince. Piace di più Thauvin del Marsiglia, e piace pure Mariano del Real, ma come vice Dzeko. Occhio, ovviamente, al nome top secret come nel caso di Moreno (ieri la moglie è sbarcata a Roma e acquistato una casa al Torrino).

Chi di sicuro non è candidato a prendere il posto di Salah (oggi firma e visite mediche con il Liverpool) è Doumbia. L'attaccante ivoriano si è convinto ad accettare l'offerta dello Sporting Lisbona: prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni. Ieri, infine, piccolo giallo per El Shaarawy vittima di uno scherzo messo in atto da due profili Instagram controllati dai fan del Feyenoord. Sotto una foto pubblicata sui social da El Shaarawy, i profili Allesfeyenoord e Rotterdamonly hanno pubblicato un messaggio di benvenuto al Faraone, indicato come pedina di scambio per Karsdorp. Il terzino resta comunque a un passo dai giallorossi: oggi nuova offerta al Feyenoord.

