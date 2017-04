Giuseppe Rossi fuori dal campo in lacrime: si teme nuova rottura del crociato per Pepito -Video

Non c'è tregua per Pepito Rossi. Lunedì scorso la prima tripletta nella Liga, oggi un brutto infortunio al ginocchio. La fortuna non è mai dalla parte di Giuseppe Rossi. L’attaccante italiano, che gioca con il Celta Vigo, nel match di campionato contro l’Eibar è stato costretto a uscire al 35’ del primo tempo a causa di un problema al ginocchio, lo stesso che si era infortunato anni fa e che gli aveva precluso forse una carriera stellare e di sicuro la partecipazione al Mondiale brasiliano. Nelle prossime ore verranno svolti gli esami strumentali e verranno rese note le reali condizioni e i tempi di recupero. Ma la preoccupazione per Pepito è molto forte, perché si teme la rottura del legamento del ginocchio.





© RIPRODUZIONE RISERVATA