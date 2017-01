Giaccherini chiede di essere ceduto: oggi il suo agente arriva a Napoli

NAPOLI - Giaccherini scalpita, o gioca o preferisce lasciare il Napoli. Oggi a Castel Volturno è fissato l’incontro tra il suo agente, Furio Valcareggi, e il ds azzurro Cristiano Giuntoli: Valcareggi chiederà di liberare il suo assistito, nonostante ha più volte detto e dimostrato di stare benissimo a Napoli. Per il club azzurro però pare non ci siano margini per la cessione: l’esterno, protagonista agli ultimi Europei, non si muove fino a giugno anche perchè le pretendenti, Fiorentina, che lo aveva trattato anche in estate, Roma, Genoa, Bologna, Lazio, lo vorrebbero in prestito. Giak finora ha 12 presenze per complessivi 236’, una sola volta da titolare in coppa Italia contro lo Spezia, con gol pesante e bellissimo. Sarri però stima il calciatore e il Napoli non intende rinforzare concorrenti.



