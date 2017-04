Genoa, Udine fatale a Mandorlini: in panchina torna Juric

di Redazione Sport

Ivan Juric è stato richiamato alla guida del Genoa, una decisione presa nella notte. Il tecnico croato, esonerato il 19 febbraio scorso dopo aver perso 5-0 a Pescara, oggi dovrebbe condurre il suo primo allenamento in vista del prossimo impegno sabato al Ferraris contro la Lazio. Fatale ad Andrea Mandorlini, che lo aveva sostituito, la sconfitta ad Udine per 3-0 e la serie di quattro sconfitte consecutive con Sampdoria, Milan, Atalanta e Udinese, subendo dieci reti senza segnare mai. In totale nella sua avventura al Genoa Mandorlini ha raccolto 4 punti in 6 gare.

