Francesco Totti in campo per Amatrice. «Ho deciso di mettere all’asta la mia maglietta autografata dell’ultimo derby e di devolvere il ricavato all’associazione di Capricchia, frazione di #Amatrice, per contribuire alla ristrutturazione del campo di calcio, calcetto e tennis».Il sorriso è quello inconfondibile del capitano della Roma. La maglia, neanche a dirlo, è quella del numero 10. Sul profilo Facebook Totti invita tutti a partecipare all'asta benefica online. «Partecipate all’asta su CharityStars, avete tempo fino alle 18 del 20 gennaio per fare la vostra offerta».