Fiorentina-Juventus 0-2: Bernardeschi e Higuain portano Allegri in vetta. Polemica Var

Fischi e insulti a Bernardeschi che gela il Franchi con una punizione velenosa. Poi il raddoppio di Higuain. La Juve del Franchi è tutta qui. Sembra incredibile, ma la Fiorentina nettamente più debole ha messo alla corde i bianconeri. Comunque contava vincere e Allegri in attesa di Napoli-Lazio è di nuovo in testa. I viola ci hanno provato, ma è stata anche la sfortuna a fermarli: prima il Var e poi un palo.



Un’altra partita in cui il Var ha conquistato, appunto, il proscenio e la rabbia del Franchi ha toccato vette apicali. Dopo 18 minuti di studio, segmento di gara in cui viola e bianconeri si erano aspettati, un cross diha trovato il braccio diaperto: rigore netto.è andato sul dischetto restandoci 3 minuti e 20 secondi e poi, su suggerimento del Var, ha tolto il penalty ai viola. Perché? Fuorigioco di, ma la decisione ha lasciato dubbi perché la palla al centrocampista era arrivata dopo un contrasto tra, con lo juventino che ha dato la sensazione di toccare il pallone rimettendo in gioco il viola. Di sicuro uno di quei casi di difficilissima lettura.La gara ha avuto un altro sussulto conche ha preso il palo. Nella ripresasu fallo diha trovato una punizione e l’ha trasformata con la complicità di. Per l’ex viola quarto gol in campionato e quinto stagionale. In sei occasioni da titolare ha timbrato il cartellino quattro volte. La Fiorentina ha continuato a macinare gioco: Pioli e Allegri hanno movimentato con i cambi, ma poi è statoa inventare un assist bellissimo per Higuain: raddoppio del, fino a quel punto un fantasma e partita chiusa.

