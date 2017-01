Domani Inter-Pescara, Pioli: "Il bello arriva ora, continuiamo così"

di Alessio Agnelli

«Abbiamo rialzato la testa e c'è grande voglia di continuare la striscia positiva. Vincendo sempre». Nelle ultime 6 partite di campionato è andata esattamente così: altrettante vittorie e 18 punti in carniere, che sono però serviti relativamente a poco nella rincorsa alla Champions. In totale, solo 3 punti recuperati sulla Roma, seconda a +7, e 2 sul Napoli di Sarri, primo competitor e distante 5 lunghezze in classifica, al terzo posto.



Ma, a due giorni dalla sfida del Meazza con il Pescara, Stefano Pioli preferisce non guardare in casa altrui, «anche perché chi insegue sa che il proprio destino dipende anche dagli altri», concentrandosi piuttosto sulla sua Inter e sulla rotta intrapresa dall'11 dicembre scorso «per tener alta la testa il più a lungo possibile - ha proseguito il 51enne di Parma in conferenza -. So di allenare una squadra forte con grandi giocatori, che sa quando sacrificarsi e lavorare in un certo modo con disponibilità. Ho trovato questo atteggiamento e penso che si possa giocare sempre per vincere. Così facendo, accorceremo anche in classifica, ma ora dobbiamo rimanere concentrati sul Pescara, sulle nostre partite e sulla striscia positiva, che vogliamo tenere aperta». Vietato, quindi, sottovalutare gli abruzzesi, «visto che anche a Palermo tutti ci davano per vittoriosi ed è stata dura invece».



Il motto di Pioli è sempre il solito: step by step. A cominciare dal Pescara, che «ha giocato un bel calcio, ma ha raccolto meno di quanto meritasse», e proseguendo con Lazio (martedì, in Coppa Italia)e Juventus, domenica 5 febbraio a Torino. «Ogni partita è una tappa importante per la nostra crescita, ma la più importante deve essere sempre la prossima - ha sottolineato Pioli -. La gara di Coppa è da dentro o fuori, ma ci stiamo preparando per farci trovare pronti. In queste gare dovremo giocare da squadra, interpretare bene le fasi di gioco, essere propositivi e vogliosi di dare ritmo e di superare gli avversari».



Poi i conti-Champions si faranno alla fine. E dopo gli scontri diretti di campionato con Napoli e Roma, che «ricordiamolo si giocheranno a San Siro e che potrebbero essere determinanti per accorciare in classifica. Quando verrà il momento, dovremo saper stare dentro la partita - ha chiosato il tecnico nerazzurro -. Essere cattivi, concentrati, avere mentalità da grande squadra che stiamo cercando di ottenere e dobbiamo dimostrare di possedere sempre». Contro il Pescara, un solo uomo in dubbio: Murillo, alle prese con una sindrome influenzale. Se tornerà in gruppo da oggi, certa la presenza del colombiano nell'anticipo di domani, con Medel a completare il settore centrali (turnover pre-Juve per Miranda, diffidato e a rischio squalifica con un giallo). Sulle corsie laterali D'Ambrosio e Nagatomo, in vantaggio su Santon. In mezzo al campo, Gagliardini e Brozovic, con panchina per Kondogbia, in diffida. Nei 3 a supporto di Icardi, chance dal primo minuto invece per Joao Mario, match-winner a Palermo, con conferme per Candreva e Perisic.

