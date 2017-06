De Vrij annuncia: "Resto alla Lazio". Manca l'accordo, ma il rinnovo è più vicino

di Enrico Sarzanini

«Resto ancora un altro anno». Altro che addio o cessione, Stefan De Vrij sarà ancora il perno della difesa biancoceleste e lo annuncia da Bali dov'è in vacanza. Lo ha promesso ai tanti tifosi della Lazio in Indonesia, da anni un vero e proprio feudo biancoceleste con un club che conta migliaia di iscritti ed una pagina Facebook con oltre 20mila follower. A chi era preoccupato di un suo eventuale addio, l'olandese ha risposto sicuro: «Tranquilli, il prossimo anno resto alla Lazio si legge su cittaceleste.it - per la stagione 2018/19 non lo so. Offerte? Sono solo rumors di mercato perché io resto. Non dovete credere a tutte le cose che sentite dire su di me».



Potere di un mercato sempre più impronosticabile, l'unico giocatore che sembrava certo della cessione è invece il primo a restare. La Seg, infatti, società che gestisce la sua procura, lo scorso inverno aveva detto no al rinnovo proposto da Lotito per ben due volte perché certa di vendere l'olandese in estate. Offerte concrete a Formello però non sono mai arrivate così la stessa società ha riallacciato i rapporti con la Lazio per trovare un accordo. Al suo rientro dalle vacanze De Vrij incontrerà la dirigenza biancoceleste per parlare del contratto. La firma non è scontata: da una parte Lotito offre un quadriennale a 2 milioni netti a stagione con clausola a 28, eventualità quest'ultima che non piace alla Seg che teme di spaventare eventuali club interessati.



Si vedrà, in ogni caso Inzaghi sorride certo di poter contare ancora sul perno centrale della sua difesa. L'operazione che ha subito al ginocchio non gli consentirà di giocare tutte le gare, ma verrà gestito in accordo con lo staff medico così com'è accaduto nell'ultima stagione nella quale ha comunque collezionato 31 presenze. La situazione verrà comunque chiarita prima della partenza per Auronzo fissata per l'8 luglio. La società ieri ha ufficializzato anche il raduno della squadra in programma tra il 3 ed il 4 luglio per consentire ai giocatori di sostenere le visite mediche e i test fisico atletici. Il 6 invece, a Spazio Novcecento, ci sarà la presentazione della nuova maglia con il ritorno dell'aquila stilizzata di formato esagonale simbolo degli anni'80. Caso Muriel: Ferrero dice no alla Lazio.

