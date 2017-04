Higuain, dalla rabbia contro ADL a una dedica piena di amore

di Gennaro Arpaia

Il digiuno di cinque turni deve averlo infastidito, tanto da tornare più prolifico di prima e proprio nel momento cruciale della stagione. Negli occhi di Gonzalo Higuain c'è già il Barcellona, prossimo avversario infrasettimanale per i quarti di Champions, ma nei piedi e nel tabellino ci vanno quattro gol di pregevole fattura, uno dopo l'altro capaci di segnare inevitabilmente due fronti: il campionato e la Coppa Italia.



Con una doppietta, il Pipita aveva già fatto fuori il Napoli al San Paolo mercoledi, regalando di fatto alla Juventus l'ingresso in finale di Coppa, un'altra doppietta è poi arrivata ieri sera allo Stadium e quella contro il Chievo potrebbe essere di fatto la vittoria decisiva che assegnerà lo scudetto ai bianconeri.



Stavolta, però, l'argentino può sentirsi libero di gioire ed esultare. Nessun fischio dagli spalti, una squadra che gioca per lui e la voglia di lasciare il segno. Ringrazia Dybala dopo il primo gol, poi sul finale raddoppia con tanto di dedica a mamma Nancy, che sempre lo segue ma stavolta è in tribuna a Torino proprio per lui.



Dal livore e le polemiche arrivate al San Paolo per quel dito puntato contro Aurelio De Laurentiis che ancora fa e farà discutere fino alla dedica speciale di qualche ora fa. Il Pipità è tornato dalle due notti di Napoli più affamato che mai e l'affetto della famiglia è l'arma migliore per guardare avanti con rinnovato entusiasmo.





