Crotone-Napoli, 0-0 La Diretta Sarri alla conquista del titolo di campione d'inverno

L'ultima giornata del girone d'andata si apre dallo Scida di Crotone, dove il Napoli capolista vuole mantenere il primato in classifica e mettere pressione alla rivale Juventus, che giocaherà poi domani sera contro un'altra squadra impegnata nella lotta per la salvezza come l'Hellas Verona. I partenopei arrivano da due vittorie consecutive contro Torino e Sampdoria, mentre il Crotone ha perso 4-0 contro la Lazio ma ha vinto l'ultima partita casalinga disputata. Nell'unico precedente giocato qui a Crotone, quello dello scorso campionato, il Napoli vinse per 1-2 con reti di Callejon e Maksimovic, prima della rete finale di Rosi. I campani vinse anchero la gara di ritorno al San Paolo per 3-0, per questo il Crotone cerca oggi i primi punti nella sua storia contro la squadra azzurra.



LE FORMAZiONI:

CROTONE: Cordaz; Faraoni, Simic, Ceccherini, Martella; Rohden, Barberis, Mandragora; Trotta, Budimir, Stoian.

NAPOLI: Reina; Maggio, Albiol, Koulibaly, Hysaj; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne.

