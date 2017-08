Crotone-Milan 0-2 La Diretta Kessie sblocca la partita su rigore Cutrone raddoppia

Dopo il grandissimo mercato estivo, e a cavallo dei due impegni in Europa League contro lo Shkendija, il Milan inizia da Crotone il campionato che, nelle intenzioni, deve riportare i rossoneri nei piani altissimi di classifica. Favori del pronostico per gli uomini di Montella, ma non sarà facile contro i calabresi, che vorranno dare continuità alla fantastica salvezza della scorsa stagione.



LE FORMAZIONI:

CROTONE: Cordaz; Faraoni, Ceccherini, Cabrera, Martella; Rohden, Mandragora, Barberis, Stoian; Trotta, Budimir

MILAN: Donnarumma; Conti, Bonucci, Musacchio, Rodriguez; Kessiè, Locatelli, Calhanoglu; Suso, Cutrone, Borini.

