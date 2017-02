Crotone-Juve, le pagelle: Mandzukic il migliore, Pjaca delude

di Marco Zorzo

Crotone-Juventus 0-2, le pagelle dei bianconeri: Mandzukic, migliore in campo, è il solito guerriero. Delude invece il connazionale Pjaca.



BUFFON 6

Poteva restare nello spogliatoio nei primi 45'. Blocca Falcinelli in tuffo e poi smorza Capezzi in due tempi nella ripresa.

DANI ALVES 6Comincia con un traversone orrendo. S'illumina al 45' con un traversone (finalmente) degno di lui. Confeziona il cross per la rete di Mandzukic che sblocca la contesa (33' st Barzagli ng: l'ennesimo guaio muscolare).

BONUCCI 6Annoiato e inoperoso nella prima parte di gara. Un paio di lanci buoni nel secondo tempo.

RUGANI 6Prende in cura Falcinelli: gli mette la museruola in un paio di circostanze.

ASAMOAH 6,5

Offende poco, ma ci mette lo zampino nel vantaggio della Signora.

KHEDIRA 6Stavolta si nota meno il suo lavoro oscuro (25' st Pjanic 6: entra nell'azione del raddoppio e sfiora il tris nel finale).

RINCON 6L'ex Genoa sfrutta la chance. Intendiamoci, niente di clamoroso.

PJACA 5Piedi buoni, cervello fino ma ha praticamente fallito l'occasione che gli ha concesso Allegri (43' st Sturaro ng).

DYBALA 6,5

Il più in palla, lì davanti. Predicatore nel deserto, nella prima frazione.

MANDZUKIC 7Meno brillante rispetto alle ultime prestazioni per un tempo. Quindi sbroglia la matassa Crotone.

HIGUAIN 6,5

Un paio di giocate con l'amico Paulo e una conclusione (da dimenticare) nei primi 45'. Poi il Pipita firma il 2-0 di qualità.

ALLEGRI 6,5

La Juve fatica per un'ora, ma non fallisce alla prima occasione della ripresa. E vola a +7 sulla Roma.

