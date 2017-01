Quando è entrato negli spogliatoi dello Stamfordbridge non era nella pelle. E non ha resistito. Davanti alle divise della squadra allenata da Antonio Conte ha fatto un colpo alla Giamburrasca. Mentre la guida stava spiegando a tutto il gruppo i segreti dello stadio della squadra capolista della Premier Legue, lui ha tirato fuori dal suo zaino la maglietta del Chelsea con il suo cognome e il suo numero e, senza farsi notare l'ha sostituita a quella del difensore del Chesea Zouma. Scattandosi immediatamente due selfie: uno prima e uno dopo.



Ma proprio in quel momento è arrivata la guida con tutto il gruppo di visitatori e il giovane calciatore romano non ha potuto rimettere tutto a posto. Così in tanti hanno iniziato a scattare foto e girare video con i loro cellulari e senza accorgersene hanno immortalato oltre alle maglie di Diego Costa, Kanté, Hazard e David Luiz anche la maglia del baby calciatore della Capitale "Maccia Minnucci".



Soltanto a a tour concluso il ragazzo, facendo finta di essersi dimenticato una cosa, si è staccato dal gruppo ed è ripassato negli spogliatoi riprendendosi la sua maglia e restituendo la ribalta a Zouma. Nessuno se ne è accorto ma chissà cosa diranno i numerosi turisti quando a casa scopriranno di aver fotografato la maglia del giovane calciatore di Roma. Lui, Maccia Minnucci (così si firma), ha postato sul suo profilo Instagram la doppia foto.