Conte ko, Chelsea (in 9) sconfitto in casa dal Burnley. Segna Salah ma il Liverpool pareggia a Watford

di Redazione Sport

Il Chelsea di Antonio Conte stecca la prima in Premier League. I campioni d'Inghilterra sono stati sconfitti in casa dal Burnley per 3-2 al debutto stagionale in campionato. La partita dei Blues è stata segnata dal rosso diretto al nuovo capitano Gary Cahill dopo appena un quarto d'ora di gioco per una brutta entrata su Steven Defour. Il Burnley ha sfruttato la superiorità numerica nel primo tempo ed è arrivato all'intervallo avanti 3-0 grazie a una doppietta di Sam Vokes (24' e 43') e a un gol di Stephen Ward (39'). Nella ripresa Conte ha gettato nella mischia il nuovo acquisto Alvaro Morata e il Chelsea ha sfiorato una clamorosa rimonta. L'ex di Juventus e Real Madrid, entrato dopo un'ora di gioco, ha segnato il gol del 3-1 al 69', poi il Chelsea è rimasto in 9 uomini per l'espulsione di Cesc Fabregas all'81' per somma di ammonizioni. Il gol del 3-2 di David Luiz (89') e l'assedio finale non sono bastati comunque ai Blues per evitare la sconfitta. Pareggio del Liverpool in casa del Watford: gol di Okaka, Manè, Doucoure, Firmino, Salah e Britos. Le altre partite della prima giornata: Crystal Palace- Huddersfield Town 0-3, Everton-Stoke City 1-0, Southampton-Swansea City 0-0, West Bromwich Albion-AFC Bournemouth 1-0.





