La Roma chiude male la tournèe in Spagna: ne prende quattro dal Celta Vigo

La Roma è stata sconfitta 4-1 dal Celta Vigo in una amichevole disputata in Spagna, ad una settimana dall'esordio in campionato. In vantaggio al 16' per un rigore trasformato da Aspas, il Celta ha allungato grazie alla doppietta realizzata da Sisto al 22' e al 27' e ha fatto poker, ancora con Aspas, al 41'. Nella ripresa, i giallorossi hanno accorciato le distanze con Strootman (17'), che il tecnico Eusebio Di Francesco non aveva schierato nei primi 45', come tanti altri 'titolarì.



IL TABELLINO DELLA PARTITA



Celta Vigo-Roma 4-1



CELTA VIGO (4-3-3): Alvarez; Mallo (84′ Costas), Cabral (79′ Roncaglia), Fontas (61′ Lobotka), Jonny; Radoja (61′ S. Gomez), Jozabed (45′ Hernandez), Wass; Aspas, Guidetti (18′ Maxi Gomez) (79′ Hjulsager), Sisto (79’Beauvue). A disp. Villar, Blanco, Brais, Pampin. All. Unzué.



ROMA (4-3-3): Skorupski (45′ Alisson); Bruno Peres (84′ Nura), Fazio (74′ Moreno), Juan Jesus (84′ Castan), Kolarov (45′ Manolas); Gerson (45′ Nainggolan), Gonalons (84′ Sadiq), Pellegrini (45′ Strootman); Cengiz Ünder (65′ Tumminello), Defrel (45′ Dzeko), Iturbe (45′ Perotti). A disp. Lobont, Romagnoli, De Rossi.

All. Di Francesco.

