Germania choc: Müller segna ed esulta, ma dopo il salto il ginocchio fa crac

Un inizio di stagione choc per Nicolai Mueller, 30enne centrocampista dell'Amburgo che oggi ha deciso la prima gara di campionato contro l'Augsburg grazie ad un gol realizzato all'8' del primo tempo.



Il mediano tedesco, infatti, ha esultato con una piroetta ma dopo il salto, una volta poggiata la gamba destra a terra, è atterrato male ed è anche inciampato nella bandierina del calcio d'angolo, rimanendo piuttosto dolorante. Il calciatore ha dovuto dare forfait ed è stato immediatamente sostituito per un sospetto infortunio al ginocchio: per lui ora si teme un lungo stop.

