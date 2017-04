La Roma supera il Bologna 3-0 e si riporta a -6 dalla Juventus

Il Bologna, reduce dalla sconfitta di misura patita a Firenze e quattordicesimo in classifica, riceve oggi al Dall'Ara la Roma, che chiede strada ai felsinei per non perdere contatto con la Juventus e non dover abdicare alle residue speranze di scudetto.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI:

BOLOGNA: Mirante, Krafth, Maietta, Gastaldello, Masina; Nagy, Pulgar, Dzemaili; Verdi, Destro, Krejci

ROMA: Szczesny, Rudiger, Fazio, Manolas, Juan Jesus; De Rossi, Nainggolan, Strootman; Salah, Dzeko, El Shaarawy

© RIPRODUZIONE RISERVATA