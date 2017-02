Bologna-Milan, le pagelle: Donnarumma e Deulofeu strepitosi

di Massimo Sarti

Bologna-Milan 0-1, le pagelle dei rossoneri: Donnarumma e Deulofeu strepitosi, Paletta combina disastri oltre a farsi espellere.



DONNARUMMA 7,5 Una grande uscita su Krejci nel primo tempo, un autentico miracolo sempre sul ceco nella ripresa. I tre punti rossoneri non hanno solo la firma di Deulofeu e Pasalic.

ABATE 6,5 Comincia con un giallo ingenuo, poi tampona quasi a tutto campo le incursioni degli avversari in superiorità. Capitan sacrificio.

PALETTA 3 Come le espulsioni in campionato e come le dabbenaggini in 4 giorni. Dopo il rigore di domenica su Quagliarella, i due gialli in 19’ a Bologna. Doveri pone fine agli orrori.

ROMAGNOLI 6 Si fa male dopo mezz’ora (31’ pt Zapata 6,5: un muro. Riscattate le incertezze con la Samp). VANGIONI 6,5 Gli tocca la meno brasiliana e più incredibile delle partite per debuttare dall’inizio. Regge bene.

KUCKA 3 Per par condicio con Paletta. Anche se fa peggio: due ammonizioni in 6’ con la squadra già in 10.

LOCATELLI 6 Non ha tempo di riprendere in mano il centrocampo rossonero. Montella prima lo deve arretrare in difesa e poi lo toglie (1’ st Gomez 6,5: respinge tutto quello che gli capita a tiro. Provvidenziale).

PASALIC 6,5 Da 4,5 (generoso) sino all’89’, con due gol divorati e tanti errori. Ma il suo tocco nel sacco, pur facile, può far svoltare la stagione del Milan.

SUSO 5,5 Costretto a uno spartito non suo dalle circostanze della partita.

BACCA 5 Poco movimento e tanti errori (17’ st Poli 7: entra in doppia inferiorità numerica e si guadagna immediatamente un fallo a favore. È solo il primo atto di una battaglia che lo vede primeggiare anche sul dolore).

DEULOFEU 8 Corre come un tarantolato per tutta la gara. Da solo tiene in scacco la difesa del Bologna. Stanco all’89’? Macché. Ecco l’assist magico, con tunnel incorporato, per Pasalic.

MONTELLA 7 Azzecca le mosse dalla panchina per tamponare l’emergenza. Se poi una squadra combatte così in 9 contro 11, qualcosa sul piano della tenuta del gruppo vorrà proprio dire.

© RIPRODUZIONE RISERVATA