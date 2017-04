Mbappé da urlo: il Monaco ne fa tre al Borussia Dortmund (3-2)

di Redazione Sport

Nella partita di andata dei quarti della Champions, rinviata a oggi per l'attacco di ieri al pullman del Borussia Dortmund, il Monaco di Jardim ha battuto i tedeschi di Tuchel in trasferta (3-2) grazie a una doppietta di Mbappe e a un'autorete di Bender. I gol del Borussia li hanno firmati invece Dembele e Kagawa. Da segnalare che Fabinho ha sbagliato un calcio di rigore in avvio.

