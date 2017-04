Bartra ferito dalle bombe sul bus, l'intervento al polso è riuscito: "Sto molto meglio"

È andato bene l'intervento a cui è stato sottoposto nella notte Marc Bartra, il giocatore del Borussia Dortmund rimasto ferito ieri sera nell'attentato che ha preso di mira il pullman della squadra. Il difensore spagnolo ha subito una frattura al radio del polso e alcune schegge del vetro andato in frantumi gli si sono conficcate nel polso destro: il giocatore, scrivono oggi i giornali spagnoli, pur essendo tranquillo, è un po' preoccupato per la possibilità che i legamenti della mano possano essere danneggiati. Bartra, se tutto procederà per il meglio, sarà dimesso dall'ospedale giovedì.







Subito dopo l'operazione, il Borussia Dortmund ha fatto sapere che il difensore spagnolo resterà lontano dai campi di gioco per «diverse settimane». Il club ha aggiunto che dopo l'intervento chirurgico al braccio e al polso destro, a cui è stato sottoposto nella notte, il giocatore «sta bene» e che Bartra vedrà in tv la partita tra la sua squadra e il Monaco, posticipata oggi alle 18.45.

